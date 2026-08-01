Grand Magal 2026 : 15 morts, 402 victimes et un appel renouvelé à la prudence sur les routes

La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) a publié, à la mi-journée de ce samedi 1er août 2026, un nouveau bilan actualisé de son dispositif sécuritaire et médical déployé dans le cadre du Grand Magal de Touba.



Selon le lieutenant Djily Diouf, officier chargé de la communication du détachement, 216 interventions ont été recensées jusqu’à 12h00, impliquant au total 402 victimes, dont 387 ont pu être secourues. 15 corps sans vie ont toutefois été déplorés.



Les accidents de la circulation routière constituent la principale cause de ces interventions, avec 167 cas recensés ayant fait 384 victimes, parmi lesquelles 369 ont été secourues et 15 ont perdu la vie.



Pour le ravitaillement en eau, le lieutenant Diouf informe que 281 mètres cubes ont été servis aux populations.



Face à cette situation, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers appelle l’ensemble des usagers à respecter le code de la route, au port de la ceinture de sécurité, et d’éviter les sorties et dépassements non réglementaires ainsi que des surcharges de véhicules.



La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers rappelle que l’édition 2025 a enregistré 14 corps sans vie concernant des cyclomoteurs qui roulaient sans casque d’où un appel renouvelé au port du casque de sécurité.



« Nous sommes aussi en période hivernale, les chaussées pourraient être glissantes c’est un phénomène à prendre en compte », a exhorté le lieutenant Djily Diouf.