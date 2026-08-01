Kédougou : 313 comprimés de Tramadol et 66 paquets de skunk saisis par la Brigade des stupéfiants

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’OCRTIS, a procédé, le 29 juillet 2026, à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue (skunk), détention de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.



L’exploitation d’un renseignement a permis, après une reconnaissance des lieux et une surveillance de plusieurs heures, de cibler une principale mise en cause. Cette dernière a été suivie de près lors d’une opération de livraison portant sur deux comprimés de Tramadol. Quelques minutes plus tard, les éléments de la BRS ont mené une descente inopinée dans leur domicile, rapporte la Police nationale.



La fouille minutieuse de leur chambre a permis de découvrir 113 comprimés de Tramadol et 26 paquets de skunk, soigneusement dissimulés dans une chaussette placée sous des chaises superposées.



Poursuivant leurs investigations dans une autre pièce du logement, les enquêteurs ont mis la main sur un bloc de skunk de 400 grammes en vrac, 40 autres paquets du même produit, ainsi que 200 comprimés supplémentaires de Tramadol dissimulés sous la selle d’une moto garée sur place.



Au total, cette opération a permis de saisir 313 comprimés de Tramadol, 400 grammes de skunk en vrac et 66 paquets du même produit.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent.