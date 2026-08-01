AfroBasket féminin U18 : 16 joueuses retenues par le sélectionneur Malick Bachir Diop

Le sélectionneur national Malick Bachir Diop a retenu 16 joueuses qui effectueront le déplacement à Abidjan (Côte d'Ivoire) dans le cadre de la préparation de l'AfroBasket Féminin U18, prévu du 5 au 16 août 2026,
D’après la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB), la délégation quittera Dakar ce dimanche 2 août à 08h00 pour rejoindre Abidjan, où les Lioncelles poursuivront leur préparation en vue de cette importante échéance continentale.
D’après la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB), la délégation quittera Dakar ce dimanche 2 août à 08h00 pour rejoindre Abidjan, où les Lioncelles poursuivront leur préparation en vue de cette importante échéance continentale.
Liste des 16 joueuses présélectionnées
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