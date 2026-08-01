Grand Magal 2026 : 12 morts et 304 victimes, les sapeurs-pompiers appellent à la vigilance

À quelques heures du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a dressé un bilan sécuritaire faisant état de 12 corps sans vie enregistrés entre le 28 juillet et le samedi 1er août 2026 à 8 heures, dans le cadre du dispositif déployé pour l’événement.



Le lieutenant Djily Diouf, officier chargé de la communication du détachement a déclaré que les sapeurs-pompiers ont mené 182 interventions impliquant 304 victimes. Parmi ces interventions, 133 sont relatives à des accidents de la circulation routière, occasionnant 286 victimes dont 274 sauvées. « Nous déplorons 12 corps sans vie », a-t-il indiqué.



Pour le ravitaillement en eau, le lieutenant Diouf informe que 281 mètres cubes ont été servis aux populations.



Face à cette situation, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers appelle l’ensemble des usagers à respecter le code de la route, au port de la ceinture de sécurité, et d’éviter les sorties et dépassements non réglementaires ainsi que des surcharges de véhicules.



La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers rappelle que l’édition 2025 a enregistré 14 corps sans vie concernant des cyclomoteurs qui roulaient sans casque d’où un appel renouvelé au port du casque de sécurité.



« Nous sommes aussi en période hivernale, les chaussées pourraient être glissantes et c’est un phénomène à prendre en compte », a exhorté le lieutenant Djily Diouf.