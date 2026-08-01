AfroBasket U18 : Mouhamed Sène dévoile la liste des 14 “Lionceaux” retenus

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine U18 du Sénégal, Mouhamed Sène, a dévoilé la liste des 14 joueurs retenus pour disputer l’AfroBasket U18 2026, prévu du 5 au 16 août à Abidjan, en Côte d’Ivoire.
Avant leur départ pour la compétition, les Lionceaux ont effectué un dernier test concluant en s’imposant face à l’équipe nationale A. Une victoire encourageante qui permet au groupe d’aborder le rendez-vous continental avec confiance.
Le Sénégal ambitionne de jouer les premiers rôles dans cette édition 2026 de l’AfroBasket U18, qui réunira les meilleures sélections du continent.
Avant leur départ pour la compétition, les Lionceaux ont effectué un dernier test concluant en s’imposant face à l’équipe nationale A. Une victoire encourageante qui permet au groupe d’aborder le rendez-vous continental avec confiance.
Le Sénégal ambitionne de jouer les premiers rôles dans cette édition 2026 de l’AfroBasket U18, qui réunira les meilleures sélections du continent.
La liste des 14 joueurs retenus
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