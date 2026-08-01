AfroBasket U18 : Mouhamed Sène dévoile la liste des 14 “Lionceaux” retenus

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine U18 du Sénégal, Mouhamed Sène, a dévoilé la liste des 14 joueurs retenus pour disputer l’AfroBasket U18 2026, prévu du 5 au 16 août à Abidjan, en Côte d’Ivoire.



Avant leur départ pour la compétition, les Lionceaux ont effectué un dernier test concluant en s’imposant face à l’équipe nationale A. Une victoire encourageante qui permet au groupe d’aborder le rendez-vous continental avec confiance.



Le Sénégal ambitionne de jouer les premiers rôles dans cette édition 2026 de l’AfroBasket U18, qui réunira les meilleures sélections du continent.