Grand Magal 2026 : 19 714 voyageurs et 939 voyages effectués par Dakar Dem Dikk

La société nationale de transport Dakar Dem Dikk (DDD) a acheminé 19 714 pèlerins vers Touba en l'espace de trois jours, dans le cadre du Grand Magal, a annoncé samedi son secrétaire général, Thierno Seydou Diop.



« À date, 939 voyages ont été effectués jusque-là et pas moins de 19 714 voyageurs transportés. Ce sont des chiffres provisoires arrêtés à 12h30 et les statistiques définitives seront communiquées à la fin de la journée », a-t-il déclaré lors d’un point de presse tenu samedi à la gare de Colobane à Dakar.



Selon lui, les opérations de convoyage des pèlerins ont débuté le 30 juillet et se poursuivent jusqu’à la fin de la journée de samedi, avant une interruption prévue dimanche.



Les rotations pour le retour des fidèles reprendront à partir du 3 août avec « le même dispositif, les mêmes équipes, le même nombre de bus et d’équipages », a précisé M. Diop.



Le secrétaire général de Dakar Dem Dikk a indiqué que l’entreprise a maintenu ses points de départ habituels, notamment à Colobane, à l’Arène nationale et au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, afin de faciliter l’embarquement des pèlerins.