Magal Touba 2026 : un bilan provisoire de 7 morts et 136 victimes sur les routes

À quelques heures du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dresse un bilan provisoire : 85 interventions recensées, dont 68 accidents de la circulation, ayant fait 136 victimes, parmi lesquelles sept décès, selon le communiqué dont l'APS détient copie.
Un conducteur de cyclomoteur qui roulait sans casque figure parmi les personnes décédées.
La même source souligne qu’à quelques heures de l’événement, marqué par une très forte affluence vers la ville sainte, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers appelle les usagers de la route à ”faire preuve de prudence afin de réduire les risques d’accidents”.
Elle invite les conducteurs au respect du code de la route, au port de la ceinture de sécurité ainsi que du casque pour les usagers des deux-roues, tout en les exhortant à éviter les dépassements non réglementaires et les surcharges des véhicules.
Un conducteur de cyclomoteur qui roulait sans casque figure parmi les personnes décédées.
La même source souligne qu’à quelques heures de l’événement, marqué par une très forte affluence vers la ville sainte, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers appelle les usagers de la route à ”faire preuve de prudence afin de réduire les risques d’accidents”.
Elle invite les conducteurs au respect du code de la route, au port de la ceinture de sécurité ainsi que du casque pour les usagers des deux-roues, tout en les exhortant à éviter les dépassements non réglementaires et les surcharges des véhicules.
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