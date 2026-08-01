Grand Magal 2026 : 4823 policiers mobilisés, 212 véhicules, 37 motos déployés et 289 personnes interpellées

À la veille du Grand Magal de Touba, prévu ce dimanche 2 août, la Police nationale a dressé, ce samedi 1er août 2026, le bilan de son dispositif sécuritaire mis en place pour assurer le bon déroulement de l’événement religieux.



Face à l’affluence attendue, 4823 policiers, issus des différentes directions et services de la Police nationale, ont été déployés sur le terrain. Les opérations de sécurisation ont débuté le 18 juillet, tandis qu’un premier contingent de 100 éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) avait été envoyé dès le 16 juillet, premier jour du mois de Safar, afin de renforcer les unités déjà présentes à Touba et à Mbacké.



Selon la Police nationale, 289 personnes ont été interpellées pour diverses infractions dans le cadre des opérations de sécurisation.



37 caméras de surveillance, 25 bodycams déployés



Le dispositif comprend également les opérations « Karangué Mbaol », qui réunissent les différentes unités de police de la région de Diourbel, notamment le commissariat central de Diourbel, les commissariats urbains de Bambey et de Mbacké, le commissariat spécial de Touba, les commissariats d’arrondissement concernés ainsi que le poste de police de Gouye Mbind.



Sur le plan logistique, la Police a mobilisé 212 véhicules, dont deux ambulances médicalisées, 37 motos, 205 postes radio, 9 drones, un système anti-drone, 37 caméras de surveillance, 25 bodycams ainsi que des moyens aériens destinés à renforcer la surveillance et les interventions.



À l'occasion de ce point de presse, la Police nationale a lancé un appel à la collaboration des populations.

« Les policiers sont et restent mobilisés pour vous servir et vous protéger », a-t-elle assuré.



Elle invite également les usagers de la route à faire preuve de prudence, à respecter le Code de la route et rappelle aux motocyclistes l’obligation du port du casque de sécurité afin de prévenir les accidents durant le Grand Magal.