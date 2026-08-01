CAN féminine 2026 : le Malawi surclasse l'Égypte et se qualifie en quart de finale

Le Malawi poursuit son parcours sans faute dans cette CAN Féminine 2026. Après son exploit face au Nigeria lors de la première journée, la sélection malawite a confirmé sa belle dynamique en dominant l’Égypte (3-1), ce samedi, lors de la deuxième journée du groupe C.



Une victoire qui permet aux Scorchers de décrocher officiellement leur billet pour les quarts de finale de la compétition.



De son côté, l’Égypte concède une deuxième défaite consécutive après le lourd revers subi face à la Zambie (6-0) et est éliminée.



Dans le même groupe, le Nigeria joue contre la Zambie à 20h GMT. Championnes d’Afrique en titre, les Nigérianes tenteront de se relancer après leur surprenante défaite face au Malawi (2-3) lors de la première journée.



‎Les Zambiennes, de leur côté, avaient largement dominé les Égyptiennes (6-0), prenant ainsi la tête du groupe au terme de la première journée.