Grand Magal: "l’édition de cette année aura un impact positif sur notre économie" (économiste)

Amath Soumaré, spécialiste en Intelligence Économique, a soutenu que le Grand Magal de cette année aura, un impact positif sur notre économie nationale. Parlant de l’augmentation ou de la baisse des cas de coronavirus en cette période de la crise sanitaire, spécialiste pense qu’il faut attendre une dizaine de jour pour voir avec les tests pour voir l’impact par rapport à ce rassemblement.



« Quand vous voyez l’argent investi au niveau du transport international, au niveau national, les sacrifices de beau, de mouton et autre qui sont fait. Les personnes qui sont venues sur place, il faut qu’ils consomment et autre. Donc il y a un impact positif au niveau de l’économie nationale », a déclaré Amath Soumaré.



M. Soumaré se dit incapable de se prononcer sur les effets où pas de la pandémie. « Ce qui fait aujourd’hui à l’heure ou on est, on est incapable de vous dire si est ce que la pandémie à eu des effets où pas. Parce qu’il faut attendre une dizaine de jours pour voir. Lorsque les tests seront faits pour voir est ce qu’il y a eu un impact par rapport à ce rassemblement. Comme après la Tabaski, il y a avait un boum, parce que les gens se sont déplacées dans leur famille respective », dit-il au micro d’Iradio.