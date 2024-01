Grand Tortue Ahmeyim (GTA) : le taux d’avancement des travaux estimé à 91%

Le Sénégal et la Mauritanie ont évalué l’état d’exécution des travaux. Et le ministre Mauritanien de pétrole, des mines et de l’énergie, Nany Antoine Chrougha et son homologue Sénégalais, Antoine Diome ont donné des explications à ces ratages. Cette rencontre de deux jours a lieu à Dakar était l’occasion de faire un bilan mais aussi de réajuster les échéances.





Babou Diallo

