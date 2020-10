Grand-Yoff- Grand Médine: des trafiquants de drogue et des faussaires arrêtés par la Dic

Le dernier coup de filet signé par la Division des investigation criminelles (Dic), qui a réussi à mettre en hors d'état de nuire une bande de 3 individus atteste que le phénomène de la mise en circulation de faux billets de banque connaît, depuis quelques mois , une percée inquiétante.



Le trio en possession d'un stock de billets noirs a été surpris la main dans le sac sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. Ils s'apprêtaient à "laver" de faux billets, dans le but de les écouler dans le marché. Les policiers en civil de la DIC qui avaient eu vent de ce projet délictuel, avaient mis en place un dispositif de surveillance et de filature, pré-positionné plusieurs jours durant aux abords dudit site.



Au cours de l'interpellation des trois faussaires, les policiers découvrent que l'un des faussaires détenait, sans autorisation, un pistolet de marque "revolver" de calibre 22. Une arme identique à celle des policiers de la Dic. Poursuivant leur opération, les limiers de la Dic vont venir à bout une autre bande spécialisée dans le trafic de chanvre et de comprimés barbituriques. Composée de cinq trafiquants, la dite bande a été arrêtée au environs de 5 h du matin à Grand-Yoff, informe le journal L'Observateur de ce 23 octobre.



L'inventaire de la saisie du chanvre a permis de chiffrer à 30 millions de Fcfa, la valeur marchande de la drogue.



Pour nécessité d'enquête en cours, les deux bandes de faussaires et de trafiquants de chanvre indien ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Dic ce jeudi. Ils seront présentés devant le procureur de la République, lundi prochain. D'autres éléments de ces deux bandes sont activement recherchés.