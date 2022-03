Grand-Yoff : Un trafiquant de drogue âgé de 20 ans tombe

D’après les sources du quotidien « L'As », le commissariat d'arrondissement de police de Grand-Yoff a mis la main sur le dealer F. Ngom qui avait établi son quartier général au quartier Arafat (Dakar).



A en croire le journal, arrêté avec 14 kg de chanvre indien, le mis en cause aurait même tenté de corrompre les policiers pour se tirer d'affaire et continuer son business. Ce qui n'a fait qu'aggraver son cas.



Âgé seulement de 20 ans, F. Ngom a été placé en garde à vue avant d'être déféré au parquet pour « détention et trafic de chanvre indien et tentative de corruption ».