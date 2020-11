Grand Yoff : la police fracture les côtes de l’agent commercial de Transversal et le traîne en justice

L’agent commercial de la société Transversal, Mouhamadou Moustapha Ndiaye, a été jugé lundi, devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar pour rébellion et outrage à agents dans l’exercice de ses fonctions. Le prévenu qui s’est présenté devant le juge avec des côtes fracturées, a soutenu que c’est lui la victime dans cette affaire.



Selon plusieurs médias de ce jour, le sieur Ndiaye a été traîné en justice par la police. Poursuivi pour outrage et rébellion à agents, il a nié les faits soutenant, d’emblée, qu’il a été victime d’abus de pouvoir.



Le jour des faits, a-t-il expliqué, il était avec son chauffeur pour faire des livraisons. A sa descente, à Grand Yoff, il a constaté que le conducteur n’avait pas quitté le véhicule pour déposer les marchandises. Il s’est rapproché pour s’enquérir de la situation.



« Arrivé à bord, j’ai vu quelqu’un en train de fouiller mon sac à trois reprises. Je lui ai demandé la raison qui explique son acte et qui l’a poussé à ouvrir mon sac. C’est ainsi que l’un d'eux m’a fait savoir que c’était la police. Mais l’autre lui a dit de me gifler si je n’arrêtais pas de poser des question », a-t-il déclaré.



Poursuivant, Ndiaye d’ajouter : « Je lui ai demandé pour qu’elle raison il devait me frapper. Je n’ai pas terminé ma phrase car il m’a asséné des coups en me fracturant les côtes ». Et c’est ainsi qu’il a été conduit au commissariat de Grand Yoff.



Devant le Commissaire Gomis, le mis en cause a fait part de son intention de saisir la justice. « On m’a fait du tort car je n’ai rien fait de mal à part les interroger. Je compte déposer une plainte car j’ai les côtes fracturées et les résultats radiographiques ont confirmé mes dires », a-t-il dit aux enquêteurs.



L’affaire a été renvoyée au 9 novembre prochain pour la comparution des limiers.