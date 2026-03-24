Grand-Yoff : trois individus arrêtés après l’agression d’un automobiliste près de la station BRT Hyacinthe Thiandoum

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé, le 23 mars 2026, à l’interpellation de trois individus soupçonnés d’agression, informe la Police nationale. Ces arrestations font suite à la plainte déposée par la victime.



Selon les informations rapportées, la victime s’est présentée au poste de police aux environs de 4 heures du matin pour signaler une agression survenue à proximité de la station BRT Hyacinthe Thiandoum, alors qu’elle se rendait à son véhicule garé près des HLM Grand-Yoff.



Elle a expliqué avoir été attaquée par un groupe de six individus armés de machettes et de couteaux. Les agresseurs lui ont arraché sa sacoche contenant les documents de son véhicule ainsi qu’une somme d’argent. La victime a affirmé être en mesure d’identifier ses assaillants, précisant qu’ils seraient connus dans le quartier Arafat.



Une patrouille de police, accompagnée de la victime, s’est aussitôt rendue sur les lieux. Cette opération a permis l’interpellation de trois suspects, formellement reconnus par la victime. Les trois autres individus ont réussi à prendre la fuite.



Malgré leurs dénégations, les suspects ont été placés en garde à vue. Les documents de la victime ont été retrouvés, mais l’argent dérobé n’a pas été récupéré.



L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’arrêter les autres complices toujours en fuite.