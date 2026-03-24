Réforme historique : le Sénégal tourne la page de 1984 avec son nouveau Code du Sport

L’adoption du projet de loi portant Code du Sport en Conseil des ministres, le mercredi 23 juillet dernier, marque un tournant historique dans la gestion des activités physiques au Sénégal.



Ce texte majeur, porté par le président Bassirou Diomaye Faye et la ministre des Sports Khady Diène Gaye, vient abroger la loi 84-59 qui régissait le secteur depuis plus de 40 ans. Cette réforme législative constitue le socle du bilan des deux premières années de pouvoir, aux côtés du sacre à la CAN 2026 et de l'accélération des préparatifs des JOJ Dakar 2026.





« Le nouveau Code du Sport répond à des besoins exprimés depuis des décennies par les acteurs du secteur », soulignent les autorités. Ce cadre juridique introduit des innovations de rupture, notamment la professionnalisation des associations sportives, la réglementation stricte des infrastructures et une stratégie nationale de lutte contre le dopage.



Il prévoit également la création d’un cadre incitatif pour l’investissement privé et l’instauration d’une Commission nationale du sport de haut niveau pour mieux encadrer les athlètes d'élite.





Sur le plan de la sécurité et de la gestion, le texte durcit les règles avec l'homologation obligatoire des enceintes accueillant du public et l'introduction de sanctions pénales en cas d'atteinte à la sécurité lors des manifestations.



Le gouvernement mise aussi sur des modes alternatifs de règlement des litiges sportifs pour pacifier le secteur. Cette modernisation s'accompagne d'un volet infrastructurel ambitieux : 25 plateaux multifonctionnels sont en chantier, avec un objectif de 50 unités supplémentaires à l'horizon 2026.





Le président de la République, qui a nommé l'expert Djamil Faye comme conseiller spécial chargé des Sports, a personnellement veillé à ce que ce Code soit aligné sur la « Vision Sénégal 2050 ».



En assistant aux éliminatoires de la Coupe du monde le 15 octobre dernier au stade Maître Abdoulaye Wade, le chef de l'État a rappelé que cette rigueur législative est le miroir de l'ambition nationale.



​Pour Bassirou Diomaye Faye, la réussite du Sénégal à la dernière CAN prouve que « la constance et l'unité » portées par un cadre légal fort peuvent transformer durablement le destin de la jeunesse sénégalaise.

