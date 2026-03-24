4 avril 2026 : Guédiawaye accueille le défilé majeur de l'Indépendance sur l'axe du BRT

La commune de Guédiawaye sera le point de ralliement des festivités marquant le 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le samedi 4 avril 2026. Selon un communiqué de la Direction des Relations Publiques des Armées (DIRPA), le défilé principal de la région de Dakar se tiendra sur l’axe du BRT, précisément en face de la préfecture de Guédiawaye, à partir de 08 heures.





Cette cérémonie solennelle sera présidée par le Gouverneur de la région de Dakar, en présence des préfets des départements de la capitale, marquant ainsi une décentralisation symbolique vers la banlieue dakaroise.





Le choix de cet axe stratégique de transport pour la parade militaire et civile souligne l'importance des infrastructures modernes dans le rayonnement national. Le programme prévoit une prise d’armes avec remise de décorations, suivie de la projection d’un film illustrant le thème de cette édition : « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), Dakar 2026 ».





Ce thème met en lumière l’engagement des troupes dans la sécurisation de cet événement planétaire, le premier du genre en Afrique, dont Guédiawaye et ses environs seront des acteurs clés.



Le public massé le long de l'axe du BRT assistera à un grand défilé civil, militaire et paramilitaire, incluant des troupes à pied et des unités motorisées. Une démonstration aérienne viendra ponctuer cette célébration au-dessus du département de Guédiawaye, renforçant la solennité de ce 66e anniversaire.



Parallèlement, d'autres festivités se dérouleront à Thiès et dans les autres capitales régionales pour célébrer l'unité nationale à travers tout le territoire.

