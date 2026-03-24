Finances publiques : le Sénégal dément toute opacité et précise sa stratégie de désendettement

Le gouvernement du Sénégal, par la voix du ministère des Finances et du Budget, a fermement rejeté les accusations du quotidien britannique Financial Times concernant des emprunts qui auraient été contractés « en secret ».



Dans une mise au point relayée par le quotidien national Le Soleil, les autorités affirment que l'ensemble des opérations financières de l'année 2025 s'inscrit strictement dans les plafonds autorisés par les lois de finances et dans le cadre de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (Sdmt).





Le ministère précise que la mobilisation des ressources repose sur une diversification des sources de financement, utilisant à la fois la monnaie locale et les devises étrangères. Les levées de fonds incriminées ont été réalisées via des adjudications publiques de titres d'État en FCFA, un mécanisme standard sur le marché régional de l'Union.



Pour renforcer la liquidité du marché, l’État encourage la participation d’investisseurs institutionnels internationaux qui mobilisent des ressources en monnaie locale via des mécanismes de change conventionnels, avant de procéder aux opérations inverses à l'échéance des titres.





« Ces opérations s’inscrivent strictement dans le cadre du plan de financement de l’État », soulignent les autorités, précisant que le calendrier du Trésor a été rigoureusement respecté tout au long de l'exercice 2025. Le gouvernement insiste sur le fait que cette stratégie de diversification des instruments de financement n'a rien d'opaque, puisqu'elle est régulièrement partagée avec les partenaires techniques et financiers.





L’ensemble de ces mécanismes a d'ailleurs fait l’objet d’échanges directs avec le Fonds monétaire international (Fmi). En intégrant ces opérations au plan de financement global, le Sénégal réaffirme sa volonté d'élargir la base de ses investisseurs tout en maintenant une transparence totale vis-à-vis des institutions internationales et du marché financier régional.

