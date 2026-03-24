Affaire des présumés homosexuels : le journaliste Kadior Cissé de 7TV arrêté par la BR de Keur Massar

Kadior Cissé, journaliste à la 7tv a été arrêté par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar dans le cadre du démantèlement du vaste réseau de présumés homosexuels.



Selon des informations rapportées, il a été arrêté ce mardi 24 mars 2026 dans les locaux de la chaîne de télévision.



Avec cette interpellation, Kadior Cissé devient la 47e personne arrêtée dans cette affaire menée par les gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar.



D’après les mêmes sources, à l’exception de deux ou trois suspects placés sous contrôle judiciaire, la majorité des personnes déjà déférées au parquet ont été placées sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ».