Grand Yoff : trois individus arrêtés après une violente agression à Khar Yalla

Une intervention rapide de la police a permis de mettre fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs à Grand Yoff. Le Commissariat d’arrondissement a interpellé, le 19 décembre 2025, trois individus poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence et rébellion contre la force publique.L’opération fait suite à l’alerte donnée par une victime qui venait d’être agressée au niveau du terrain Khar Yalla. Selon ses déclarations, alors qu’elle tentait de pousser son motocycle en panne, elle a été encerclée par un groupe d’individus qui l’ont violemment prise à partie avant de lui arracher ses téléphones portables, malgré sa résistance.Aussitôt saisie, la Brigade de Recherche (BR) s’est déployée sur les lieux. Les policiers sont parvenus à localiser une partie du groupe, mais l’interpellation s’est heurtée à une vive opposition. Les suspects ont tenté de se soustraire à l’arrestation en lançant des pierres et en utilisant des bâtons, avant d’être finalement maîtrisés.L’enquête a également révélé que l’un des mis en cause faisait déjà l’objet de recherches actives pour son implication présumée dans un réseau de trafic de chanvre indien opérant à Khar Yalla, dont plusieurs membres avaient été déférés au parquet au début de l’année 2025.À l’issue de la procédure, les trois individus ont été présentés au Procureur de la République.