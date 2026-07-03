Grand Yoff : trois membres présumés d’une redoutable mafia interpellés, des matériels saisis

A Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 2 juillet 2026, à l’interpellation de trois (03) individus pour association de malfaiteurs, vols aggravés, recel et complicité.



A l’origine de l’affaire, le Commissariat de Grand Yoff a été saisi de deux (02) plaintes consécutives relatives à des cambriolages nocturnes perpétrés au préjudice de résidents du quartier HLM Grand Yoff et des zones environnantes.



Le mode opératoire ciblé reposait sur le vol par effraction et escalade, commis en réunion la nuit. Le butin se composait essentiellement de matériel électronique de valeur : Téléviseurs de dernière génération, ordinateurs portables et téléphones portables de diverses marques.



Selon un communiqué de la police, les investigations ont connu une avancée décisive grâce à l’exploitation des enregistrements issus des dispositifs de vidéo-protection fournis par les victimes. «L’analyse des images a permis d'identifier formellement le principal auteur des faits. Les vérifications au fichier central ont révélé que ce dernier est un repris de justice, au casier judiciaire déjà marqué par des condamnations antérieures pour des délits similaires», précise la note.



Localisé grâce à des investigations techniques subséquentes, le suspect principal a été interpellé par les enquêteurs. Lors de son audition sommaire, «il est passé aux aveux complets, tentant de justifier son retour à la délinquance par ses difficultés de réinsertion sociale». Pour rappel, l'intéressé venait de purger une peine de cinq (05) ans d'emprisonnement ferme, dont il était sorti en 2024.



Il a également dénoncé ses receleurs habituels, précisant qu'ils opéraient au marché informel de Grand Yoff, communément appelé « maket bi ».



Une descente de police sur le site indiqué a permis de neutraliser les receleurs dénoncés. Bien que ces derniers aient fermement nié les faits lors de leur interrogatoire, la confrontation avec les éléments techniques recueillis par les enquêteurs a permis d'établir un faisceau d'indices graves et concordants attestant de leur responsabilité criminelle.



Les trois (03) individus interpellés ont été placés en position de garde à vue. Les investigations se poursuivent activement afin de localiser et d'interpeller les autres membres de cette bande criminelle.