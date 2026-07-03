Assemblée nationale : le Réseau des Femmes Parlementaires au Sénégal mis sur pied

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la promotion du leadership politique féminin avec le lancement officiel du Réseau des Femmes Parlementaires de l'Assemblée nationale du Sénégal.

La cérémonie a été présidée par l'Honorable El Malick NDIAYE, Premier Vice-président de l'Assemblée nationale et le Coordonnateur Résident ai du Système des Nations Unies, M. Pierre Lucas, en présence des partenaires techniques, financiers et institutionnels ayant appuyé cette initiative.

Soutenu par ONU Femmes, le Réseau ambitionne de renforcer le leadership des femmes parlementaires, promouvoir le dialogue transpartisan et contribuer à une gouvernance plus inclusive.

Comme l'a rappelé M. Pierre Lucas :

« Le leadership des femmes au Parlement n'est pas seulement une question d'équité. Il est un levier de qualité démocratique, de bonne gouvernance et d'efficacité de l'action publique. »