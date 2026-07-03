Coopération international Dakar et Yokohama s'allient pour le développement urbain

La Ville de Dakar et la Ville de Yokohama sont désormais liées par un accord de coopération. Une délégation dakaroise a signé un mémorandum d’entente ce 1er juillet 2026 au Japon, lançant officiellement un partenariat axé sur des projets concrets de développement.



Cet accord vise à bâtir une coopération durable dans plusieurs secteurs prioritaires. Les deux municipalités collaboreront notamment sur l’innovation urbaine, la protection de l’environnement, la santé, la formation et le développement économique. L'enjeu est de favoriser le partage d’expertise et de mener des projets communs au bénéfice des populations.



Le document a été paraphé par Ibrahima Thiam, membre de la Commission Relations extérieures du Conseil municipal de Dakar et représentant du maire Abass Fall. La signature s'est déroulée en présence de l’ambassadeur du Sénégal au Japon, Jean Antoine Diouf, et de conseillers municipaux de Yokohama.



Cette alliance s'est concrétisée en marge du Forum d’affaires Sénégal–Japon, qui a réuni des investisseurs des deux pays. Grâce à cette initiative, Dakar renforce son ouverture internationale pour attirer des investissements. De son côté, « Yokohama confirme son intérêt pour une coopération renforcée avec les collectivités africaines, dans une dynamique d’échanges économiques et de développement partagé », selon les précisions de la Ville de Dakar.