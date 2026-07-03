Dakar : la Brigade d’hygiène lance l’opération « FOFFY 2 » contre les fabriques d’eau en sachet exposées au soleil

La Brigade régionale d’hygiène de Dakar a lancé, ce vendredi 3 juillet 2026, l’opération « FOFFY 2 », une campagne visant à dénicher les fabriques d'eau en sachet, et de mettre fin à leur exposition au Soleil dans les lieux de vente.



Selon une note d’information du service d’hygiène, cette initiative fait suite à des études menées par des chercheurs de l’UCAD, qui ont révélé la présence de contaminations microbiologiques dans certaines eaux conditionnées en sachet. Face à ces constats, les autorités sanitaires entendent renforcer les contrôles afin de mieux protéger la santé des populations.



Le service d’hygiène, chargé de veiller à la salubrité et à la sécurité sanitaire, ouvre ainsi un nouveau front, en parallèle de ses opérations de démantèlement des fours traditionnels de fabrication du pain.



D’après la même source, l’information relative à cette opération a été largement relayée par l’Association des boutiquiers. Cette sensibilisation a déjà produit des effets : plusieurs vendeurs ont retiré les sachets d’eau exposés au soleil, tandis que d’autres ont installé des protections, notamment à l’aide de contreplaqué, afin de préserver les produits des rayons directs du soleil.



En revanche, les commerçants qui ont refusé de se conformer aux nouvelles dispositions, invoquant un manque d’information, ont fait l’objet de saisies systématiques de leurs marchandises.



Afin de pérenniser cette dynamique, les agents d’hygiène ont reçu pour instruction d’intégrer ces contrôles dans leurs activités quotidiennes.



La Brigade régionale d’hygiène rappelle par ailleurs qu’en cas de menace pour la santé publique, les dispositions du Code de l’hygiène, qui constitue une loi de l’État, prévalent sur toute autre considération.



Enfin, elle indique poursuivre l’exploitation des signalements reçus dans le cadre de l’opération « Alerte Hygiène », notamment ceux portant sur les fours « Tapalapa » et les unités clandestines de fabrication.