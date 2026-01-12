Grand Yoff : un homme arrêté pour menaces de mort et chantage à la diffusion de vidéos intimes

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 10 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu pour « menaces de mort, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel », a indiqué la Police nationale,



Cette opération fait suite à la plainte déposée le 5 janvier 2026 par une dame à l'encontre de son ex-compagnon. La plaignante a déclaré subir un harcèlement constant et des menaces de mort depuis leur rupture. Selon ses déclarations, le mis en cause aurait fait irruption dans son domicile et, sous la menace d’une arme blanche (couteau), l’aurait contrainte à se dévêtir pour l'enregistrer dans des postures compromettantes.



Le suspect aurait ensuite exercé un chantage, menaçant de diffuser ces séquences vidéo auprès de l'entourage de la victime pour ternir sa réputation, rapporte la même source.



Lors de son audition, le mis en cause a initialement nié les faits. Cependant, la perquisition de son téléphone portable a permis de découvrir les vidéos incriminées. Confronté à ces preuves techniques irréfutables, il est passé aux aveux, justifiant ses actes par son incapacité à accepter la séparation.



L’individu a été placé en garde à vue pour « menace de mort, collecte illicite de données, menace de diffusion d'images à caractère sexuel et détention d'arme blanche ». L’enquête se poursuit.