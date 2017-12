Grand prix du Chef de l’Etat pour l’enseignant : Abdou Faty du SELS/A parle de « fanfaronnade » et…

« Ce n’est que de la fanfaronnade ». Le Secrétaire Général du Syndicats des Enseignants Libre du Sénégal/Authentique (SELS/A) se prononce ainsi. Abdou Faty contre l’organisation du Grand prix du chef de l’Etat pour l’enseignant dont le récipiendaire sera connu ce jeudi, lance à qui veut l’entendre que les enseignants ont plutôt besoin de reclassement, du paiement de l’indemnité de logement et le respect des accords signés avec l’État.



S’exprimant à l’ouverture du 14eme congrès ordinaire du Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal (SUDES), l’enseignant déplore l’absence de l’autorité de tutelle. « Serigne Mbaye Thiam n’est jamais venu présider les congrès des syndicats d’enseignants et cela dénote que nous avons à la tête de notre ministère, un ministre qui n’accorde aucun crédit au mouvement syndical », crache Abdou Faty.