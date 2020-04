Gratuité de l'électricité : les consommateurs de la tranche sociale ne paieront pas les factures du mois d'avril ou de mai

Les consommateurs de la tranche sociale ne paieront pas les factures d'électricité du mois d'avril ou de mai. Ce, suite à la décision du président Macky Sall, qui a annoncé la prise en charge par l'État, des factures d'électricité pour contrer les effets de la pandémie du coronavirus. C'est plus de 975.000 ménages qui sont concernées. Pour les clients du compteur Woyofal, ils seront remboursés par de recharge, rapporte L’Observateur.



Selon Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN), les ménages qui paient les factures d’eau et d’électricité de 13 000 à 25 000 f Cfa sont concernés par la tranche sociale.



« La tranche sociale, c’est moi-même qui avait proposé ces montants, c’était en 2009, et aujourd’hui, c’est 250 KW/H. Cela veut dire de 0 à 250 kWh réparti en deux tranches : la première tranche c’est de 0 à 150 kWh et la deuxième de 150 à 250 kW/h », a-t-il expliqué.



Il poursuit : « Si vous consommez 150 KW/H en 60 jours, vous vous retrouvez avec 13 000 et quelques F Cfa plus la taxe communale, la redevance, ect. Et si vous allez jusqu’à 250 KWH, il faut ajouter encore 10 000 et quelques F Cfa. Et vous vous retrouvez avec 25 000 F Cfa environs ».