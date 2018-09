Grave accident à Bounkiling : Deux professeurs d’Eps tués et 5 blessés

Un grave accident s’est produit ce dimanche matin sur la RN 4 de Bounkiling. Un véhicule 7 places immatriculé Th 0673D, en provenance de Ziguinchor s'est renversé après que son chauffeur ait perdu le contrôle. Le bilan fait état de deux (2) morts et 5 blessés.



Il s’agit de deux professeurs d’EPS, de l’Académie de Ziguinchor, H.Tendeng et A.Dramé, qui se rendaient à Thiès pour les besoins de la formation diplômant. L'un est mort sur le coup et l'autre a succombé à ses blessures quelques minutes après.



Les 5 blessés sont internés au centre de santé de Bounkiling.