Grave accident à Sicap 1 Amitié : une dame heurte violemment un arbre et tue 7 de ses proches

Un grave accident s'est produit à Dakar ce weekend lors du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019. En effet, la dame M. Mbaye, qui conduisait un véhicule 4*4 marque Toyota Rava 4 et qui a perdu le contrôle du véhicule, a violemment heurté un arbre, hier, dimanche 04 février 2019, à la Sicap Amitié 1. Le bilan est lourd. Six (6) des passagères qui étaient assises dernière sont mortes sur le coup. Il s'agit de ses deux (2) filles, ses deux (2) neveux, son cousin et sa bonne.



Les trois personnes qui étaient assises devant le véhicule, dont la conductrice et son employé de maison, sont dans un état grave, et ont été transporté à Hoggy et à l’hôpital Principal.



Mais, en fin de journal, renseigne L'AS, le bilan de l’accident s’était alourdi avec un septième mort. Les rescapés de l'accident sont admis en réanimation à l'Hôpital général de Grand-Yoff. Il s'agit de M. Mbaye et de son employée de maison, K. Diallo.



À noter que la dame M. Mbaye est une employée à la Sonatel et elle a perdu son mari l'année passée, en 2018, à pareille heure.