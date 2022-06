Grave accident au croisement Yène : 4 morts sur le coup !

Les accidents de la circulation continuent à faire des victimes. Quatre (4) pertes en vies humaines et trois (3) blessés graves ont été enregistrés ce lundi tôt le matin sur l’axe Mbour-Yène, à hauteur du croisement Yène, un village situé à quarante kilomètres au sud de Dakar au Sénégal.



Les victimes, un homme et trois femmes qui étaient à bord d’un clando en partance pour le marché central de Rufisque dans le cadre de leurs activités quotidiennes.



A l’origine du sinistre, un carambolage entre 5 véhicules dont un camion gros porteur qui a violemment percuté le clando avant que les trois autres véhicules les rejoignent.



A noter que les sapeurs-pompiers ont peiné à accéder sur les lieux du drame en raison de la gravité de la situation.



Avant cet accident, un autre s'était produit dimanche, vers 13 heures dans la commune de Bamba Thialen, département de Koumpentoum. Deux morts et quatre blessés ont été enregistrés suite à une collision.