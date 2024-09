Graves inondations à Touba : l’ancien député Cheikh Thioro Mbacké met tout sur le dos de Macky Sall

Des milliers de familles ont été attaqués par les eaux de pluies qui ont semé la désolation à travers de graves inondations à Touba. Certains quartiers disparaissent quasiment déjà de la cartographie. L’ancien député Cheikh Thioro Mbacké a exigé, à cet effet, toute la lumière sur les milliards injectés dans la lutte contre les inondations.



« C’est très dur de constater ce qui se passe à Touba. Nous déplorons cette perte en vie humaine. Nous sommes venus pour apporter tout notre soutien aux sinistrés et j’en profite pour lancer un appel au gouvernement d’accélérer le programme spécial pour la cité religieuse. Car Touba ne peut plus attendre », a tonné Cheikh Thioro Mbacké.



Par ailleurs, le coordinateur de Pastef Mbacké a demandé des explications sur les 40 milliards de F CFA injectés dans le programme des inondations à Touba par l’ancien régime. « Il faut qu’on clarifie l’enveloppe des 40 milliards de F CFA annoncés par l’ancien régime. C’est l’argent du contribuable et nous voulons des éclaircissements sur les dépenses effectuées. Le taux d’exécution des travaux de lutte contre les inondations n’est que 10 % », a-t-il exigé.