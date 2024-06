Grèce: les migrants rescapés du naufrage de Pylos portent plainte contre les garde-côtes

Un an après l'un des pires naufrages de migrants en Méditerranée qui a causé la mort de plus de 600 personnes, les survivants ont porté plainte contre les garde-côtes grecs, ont annoncé, jeudi 13 juin, leurs avocats. Le chalutier délabré et surchargé, parti de Libye en direction de l'Italie, a coulé dans la nuit du 13 au 14 juin dernier à environ 47 milles nautiques (87 km) de la ville grecque de Pylos, dans le Péloponnèse (sud-ouest). Il transportait plus de 750 exilés, selon les Nations unies, mais seuls 82 corps ont été retrouvés. Parmi les 104 survivants, 53 ont porté plainte contre les garde-côtes, affirmant qu'ils ont mis des heures à intervenir malgré les signalements de l'agence européenne des frontières Frontex et de l'ONG Alarm Phone, rapporte l'AFP.