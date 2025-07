Grève dans la Justice : les juridictions à l’arrêt, les ponctions salariales s’ajoutent à la tension

Le bras de fer entre l’État et les agents de la Justice se durcit. L’Entente Sytjust-Untj a reconduit une grève de 72 heures à compter du lundi 28 juillet, paralysant les juridictions à travers le pays. À Dakar, le Palais de justice tourne au ralenti. « Il n’y a pas d’audience, pas d’enrôlement de décisions rendues », confie une source au Tribunal du commerce. Même constat à la Cour d’appel, où les chambres civiles ne siègent plus.



Les grévistes dénoncent une « substitution frauduleuse des projets de décrets » et un « blocage administratif persistant » dans l'application des accords. En guise de réponse, le gouvernement a enclenché des ponctions sur les salaires des agents en grève. Une mesure disciplinaire qui n’a toutefois pas permis de désamorcer la crise, rapporte Le Quotidien.