Grève dans la santé : l’Alliance And Gueusseum annonce un nouveau mot d’ordre de 72 heures

Le secteur de la santé reste secoué par de nouvelles perturbations. Après avoir récemment bouclé une grève de 72 heures, l’Alliance And Gueusseum a annoncé un nouveau mot d’ordre de cessation de travail prévu les 22, 23 et 24 avril prochains.



Les syndicalistes maintiennent la pression sur les autorités, réclamant toujours la satisfaction de leurs revendications. Dans le cadre de son 10e plan d’action, l’organisation syndicale entend franchir un nouveau cap dans la mobilisation. « And Gueusseum, à travers son 10e plan d’action, intensifie la radicalisation de la lutte par la confirmation des mots d’ordre de grève du mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril. C’est pour exiger du gouvernement l’application des accords résiduels », a déclaré son président, Mballo Dia Thiam.



Au cœur des revendications figure notamment l’octroi de l’indemnité de logement aux agents contractuels des établissements de santé ainsi qu’aux personnels relevant des collectivités territoriales intervenant dans le secteur. S’exprimant sur les ondes d’iRadio, le leader syndical a également plaidé pour une implication directe du chef de l’État afin de dénouer la crise. « Pour mettre fin au conflit et garantir une égalité de traitement entre syndicats, à l’instar des transporteurs, And Gueusseum sollicite une audience avec le Président de la République », a-t-il affirmé.



Mballo Dia Thiam a rappelé que des précédents similaires ont déjà nécessité une intervention au plus haut sommet de l’État. Il évoque notamment l’année 2018, marquée par 17 plans d’action avant une rencontre décisive au Palais présidentiel ayant permis de régler plusieurs points de discorde. En attendant une issue favorable, l’Alliance And Gueusseum appelle ses membres à rester mobilisés.