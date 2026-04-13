Sénégal 2050 : la directrice du CDAF de Kolda appelle à renforcer la connectivité et l’autonomisation numérique des femmes

La directrice du Centre départemental d’assistance et de formation (CDAF) de Kolda, Madame Danielle Bassène Faye, a lancé un appel pressant en faveur d’un renforcement des efforts en matière de connectivité dans les régions périphériques, dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050.



Selon elle, l’inclusion numérique constitue un levier incontournable pour garantir une participation équitable de toutes les couches sociales au développement du pays, notamment les femmes. « La femme est partie prenante de ce plan. Tout doit être mis en œuvre pour qu’elles soient bien outillées et préparées afin qu’elles ne ratent pas ce train de l’histoire du développement du Sénégal », a-t-elle déclaré dans un entretien qu'elle a accordé au correspondant local de Iradio (radio privée).



Dans cette dynamique, Madame Faye insiste sur la nécessité d’investir davantage dans la formation des femmes aux métiers du numérique. Elle cite, entre autres, le digital, la vente en ligne et la création de contenus comme des domaines porteurs, en phase avec les ambitions du New Deal Technologique prôné par les autorités.



Pour la directrice du CDAF de Kolda, ces initiatives doivent impérativement s’accompagner d’un renforcement institutionnel des CDAF. « Ces structures doivent être davantage responsabilisées et dotées de moyens adéquats pour assurer le développement des compétences numériques des femmes », a-t-elle soutenu.



L’objectif, à terme, est de permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans la transformation du système numérique du Sénégal à l’horizon 2050, mais également dans la mise en œuvre du plan de redressement économique et social.



À travers ce plaidoyer, Madame Danielle Bassène Faye met en lumière l’urgence de réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et les régions périphériques, condition essentielle pour une croissance inclusive et durable.