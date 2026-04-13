Ndiaganiao : Marie Khone Faye annonce la construction «très prochaine» d’une maison dédiée à l'autonomisation des femmes

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a annoncé, la construction prochaine d'une Maison de la Femme de Ndiaganiao (ouest) pour soutenir l'autonomisation des femmes, lors d’une journée dédiée à l'autonomisation des femmes dans cette commune du département de Mbour. Le thème de la rencontre était «l’autonomisation et l'éducation de la femme au cœur du développement en milieu rural».



«Nous allons construire, très prochainement, la Maison de la femme de Ndiaganiao, dédiée à l'autonomisation des femmes. Ce projet sera élargi dans tout le reste du pays », a déclaré Marie Khone Faye, expliquant que « cette maison sera entièrement équipée, pour assurer la formation des femmes, afin qu'elles puissent, elles aussi, produire et vendre leurs produits».



Cet espace visera à renforcer leurs capacités économiques et sociales, s'inscrivant dans son engagement en faveur de la gent féminine et de la solidarité locale. « Il s'agira, à travers ce programme, d'aider au renforcement des capacités des femmes, à travers des formations, pour une meilleure maîtrise du circuit de transformation des produits locaux », a indiqué Marie Khone Faye.



Elle a également annoncé que dans le cadre de ce programme d’autonomisation des femmes d’autres infrastructures similaires seront implantées à travers le pays. « Ces maisons auront notamment comme objectifs d’encourager le leadership féminin, avec un accès facile aux financements », a-t-elle expliqué ajoutant que le programme aidera les femmes dans leurs démarches pour obtenir un registre de commerce, un agrément, une délibération ou un bail, pour accéder au foncier.