Kaloack : un individu interpellé pour des faits de viol et de grossesse sur une sourde-muette de 16 ans

Le commissariat central de Kaolack (ouest) a arrêté, dimanche 12 avril, à 10 heures, le nommé Babacar N. (23 ans). Il est accusé d’avoir violé et engrossé N.F. Top, une sourde-muette de 16 ans, selon le quotidien Libération.
A l’origine des faits, M. E.S. Top a porté plainte contre le mis en cause, qu’il accuse des faits allégués sur sa fille. Dans sa déposition, il soutient que le suspect aurait pris de force sa fille «pour l’amener dans un domicile sis au quartier Ndangane, où il l’aurait contrainte à entretenir un rapport sexuel avec lui». Le certificat médical versé au dossier atteste d’une grossesse de huit semaines et cinq jours et confirme que les faits se seraient déroulés courant du mois de Ramadan 2026, comme l’aurait rapporté la victime.
Face aux enquêteurs, Babacar N. reconnait avoir eu des rapports sexuels à trois reprises avec la supposée victime, dont deux à son domicile. Pour sa défense, il invoque cependant «des rapports sexuels consentis». Les enquêtes ont en cours pour situer les responsabilités.
A l’origine des faits, M. E.S. Top a porté plainte contre le mis en cause, qu’il accuse des faits allégués sur sa fille. Dans sa déposition, il soutient que le suspect aurait pris de force sa fille «pour l’amener dans un domicile sis au quartier Ndangane, où il l’aurait contrainte à entretenir un rapport sexuel avec lui». Le certificat médical versé au dossier atteste d’une grossesse de huit semaines et cinq jours et confirme que les faits se seraient déroulés courant du mois de Ramadan 2026, comme l’aurait rapporté la victime.
Face aux enquêteurs, Babacar N. reconnait avoir eu des rapports sexuels à trois reprises avec la supposée victime, dont deux à son domicile. Pour sa défense, il invoque cependant «des rapports sexuels consentis». Les enquêtes ont en cours pour situer les responsabilités.
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