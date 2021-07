Grève de faim des étudiants sanctionnés de l’UCAD: 2 filles évacuées au service médical

Sanctionnées par le Conseil de discipline de l'Ucad Pape Abdoulaye Touré et ses camarades observent une grève de la faim devant le rectorat de l'université où ils ont passé la nuit. Selon M. Touré, deux filles ont été évacuées au niveau du service médical du campus à la suite d'un malaise. Les grévistes pointent du doigt le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, et le Doyen de la FSJP, qu'ils tiennent comme les principaux responsables de tout ce qui leur arrivera.



« À l'instant où on vous écrit ces mots, nous sommes à plus de 16H de grève de la faim devant le Rectorat de l'université où nous comptons passer la nuit. Toutefois, nous venons d'enregistrer deux filles évacuées au niveau du service médical à la suite d'un malaise », a indiqué Pape Abdoulaye Touré.



Pour rappel, ces étudiants sanctionnés par le Conseil de discipline de l'Ucad, ont entamé cette grève pour revendiquer la réintégration immédiate et sans condition de tous les étudiants sanctionnés par le Conseil de discipline le 02 Juillet passé, et exigent également la levée de la session unique décrétée au niveau de la FSJP.