Grève de la faim des ex-agents de la Sotrac, Sias et d'Ama Sénégal : deux personnes évacuées à l'hôpital

Dabo et M.Diallo ont été évacuées à l'hôpital Dominique de Pikine (banlieue dakaroise) samedi. Ils font partis des anciens travailleurs de la Sias ((Société Industrielle d’Aménagement urbain du Sénégal), d'Ama Sénégal (Agence Municipale d'Assainissement) et de la Sotrac qui ont entamé une grève de la faim depuis jeudi dernier.



Selon ces grévistes, l’Etat leur doit 12 milliards FCFA après la liquidation de leurs sociétés répartis comme suit : 2,1 milliards Fcfa aux travailleurs d’Ama, 1,5 milliard Fcfa pour ceux de la Sias et 09 milliards Fcfa pour les anciens travailleurs de la Sotrac.



« C’est la première évacuation de deux de nos grévistes. Nous allons tout de suite procéder au remplacement : deux qui sortent, deux qui rentrent. Nous allons maintenir le cap et en aller jusqu’au bout », a déclaré leur porte-parole, Mouhamadou Moustapha Diagne, sur la Rfm.



Il a tenu à préciser qu’ils n’arrêteront pas l’opération de cette grève de la faim que l’Etat de leur répondra pas favorable.