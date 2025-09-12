Grève des concessionnaires: le CCNS annonce la reprise des prestations

Le collectif des concessionnaires du nettoiement du Sénégal annonce la reprise des prestations sur « l’étendu du pays » dès ce vendredi. Dans un communiqué, le collectif explique que « plusieurs retards de règlement de nos factures par la société nationale de gestion intégrée des déchets ( SONAGED SA) nous avaient conduit à une décision involontairement d'arrêter nos prestations depuis plusieurs jours ».
Face à ce problème, « plusieurs concertations avec les autorités en charge du secteur et particulièrement la Direction Générale du Budget (DGB) » avaient eu lieu. Ainsi, « des engagements salutaires ont été pris par ces dernières » notamment, le fait de « Procéder dès aujourd'hui au paiement d'au moins 25% de la dette au 31/07/2025 » mais aussi, « mettre en place un plan d'apurement complet du solde dans le budget de l'année 2026 en cours d'élaboration ».
Selon la même note, le collectif « apprécie à sa juste valeur cette importante volonté politique en cours de réalisation ».
