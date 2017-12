Grève des transporteurs maliens : les Sénégalais bloqués depuis 6 jours

Les gros-porteurs sénégalais sont bloqués depuis 6 jours à la frontière avec le Mali. En effet, les transporteurs maliens qui ont entamé un bras de fer avec leur gouvernement, ont décrété une grève illimitée.



Interrogé par Sud Fm, un transporteur sénégalais a fait état des difficultés qui découlent de ce mouvement d’humeur de la part de leurs collègues maliens : «Nous sommes fatigués. Voilà 6 jours que nous sommes-là et certains d’entre nous ont déjà dépensé tout leur argent, d’autres n’ont plus rien à manger», a-t-il déclaré.



La grève décrétée par les transporteurs maliens ne fait pas cependant l’unanimité dans ce pays. Car, annonce un agent de sécurité, «il y’a un syndicat qui avait déjà demandé la levée du mot d’ordre, ce à quoi s’est opposé un autre syndicat».



Et, même si on annonce du côté des autorités maliennes des solutions en vue, personne, pour le moment, ne peut prédire la date de la fin de cette grève.