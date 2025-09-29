Grève des travailleurs de l’hôtel Radisson de Diamniadio : les délégué du personnel convoqués à la gendarmerie ce lundi

Les délégués du personnel de l’hôtel Radisson de Diamniadio sont convoqués ce lundi à la gendarmerie, ce, à la suite d'une plainte déposée par la direction dudit hôtel. Leur président, Omar Dia, a apporté des précisions : « la gendarmerie avait demandé à écouter tout le personnel mais pour cette fois-ci , seuls les délégués seront auditionnés ».



Il a poursuivi sur les ondes de Sud Fm, « Si la direction décide de se séparer de nous, elle n’a qu'à nous payer nos droits et on va partir et si le gouvernement décide de rompre le contrat entre l’Etat du Sénégal et le groupe Summa, nous, on va continuer notre travail ».



Pour rappel, depuis le lundi 25 août dernier, les travailleurs de l’hôtel Radisson Blue de Diamniadio sont en grève. Dix-neuf employés, pour la plupart sous contrat à durée indéterminée depuis l’ouverture de l’établissement, ont reçu une proposition de départ négocié. Ces derniers dénoncent un licenciement déguisé.



A ce sujet, le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a sorti un communiqué pour la réconciliation et la reprise des activités de l’hôtel. « Il les exhorte à engager, dans un esprit de conciliation et de responsabilité, des négociations de bonne foi sous la supervision de l'Administration du Travail pour trouver des compromis dynamiques favorables à la reprise de l'exploitation de l'Hôtel Radisson », peut-on lire dans la note.