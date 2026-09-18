Burkina : 1,4 million de déplacés internes retournent dans leurs localités d’origine

Au Burkina Faso, plus de 1,4 million de personnes déplacées internes (PDI) sont retournées dans leurs localités d’origine. L’annonce a été faite par le gouvernement, qui a présenté ces avancées au Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, Barham Salih, en visite à Ouagadougou.



Alors que le pays est secoué par des attaques terroristes depuis plusieurs années, les autorités burkinabè ont présenté au Haut-Commissaire du HCR les avancées enregistrées dans le processus de retour et de réinstallation des PDI, affirmant vouloir «juguler la crise sécuritaire» et apporter une réponse d’urgence à l’autonomisation des populations vulnérables.



Au premier semestre 2026, le taux d'occupation et de sécurisation du territoire national au Burkina Faso a atteint 74,53 %, contre 73,56 % en décembre 2025, selon les données officielles du ministère en charge de la sécurité.



Au même moment, environ 4,5 millions de personnes nécessitent une assistance humanitaire et de protection en 2026. Les partenaires humanitaires prévoient d'assister 2,7 millions de personnes vulnérables (dont des déplacés internes, des réfugiés et des communautés hôtes) avec un plan de réponse global chiffré à plusieurs centaines de milliards de FCFA.