Mercato : deux jeunes talents d’Espoirs de Guédiawaye rejoignent le Paris FC

L’académie Espoirs de Guédiawaye poursuit la valorisation de ses jeunes talents. Deux de ses pensionnaires, Ibrahima Diédhiou et Idrissa Diédhiou, vont poursuivre leur parcours en France sous les couleurs du Paris FC.
L’académie a annoncé ce vendredi la signature des deux joueurs, dans le cadre d’un accord avec le club parisien.
« L’académie Espoirs de Guédiawaye, d’un commun accord avec le Paris FC, vous annonce la signature de deux de ses espoirs : Ibrahima Diédhiou et Idrissa Diédhiou », indique la cellule de communication de l’académie dans un communiqué.
Cette signature marque une nouvelle étape dans la progression des deux jeunes joueurs, qui vont désormais découvrir un nouvel environnement et poursuivre leur formation en France.
Pour l’académie Espoirs de Guédiawaye, ce transfert constitue également une reconnaissance du travail effectué dans la formation et l’accompagnement de ses jeunes pensionnaires.
L’académie a annoncé ce vendredi la signature des deux joueurs, dans le cadre d’un accord avec le club parisien.
« L’académie Espoirs de Guédiawaye, d’un commun accord avec le Paris FC, vous annonce la signature de deux de ses espoirs : Ibrahima Diédhiou et Idrissa Diédhiou », indique la cellule de communication de l’académie dans un communiqué.
Cette signature marque une nouvelle étape dans la progression des deux jeunes joueurs, qui vont désormais découvrir un nouvel environnement et poursuivre leur formation en France.
Pour l’académie Espoirs de Guédiawaye, ce transfert constitue également une reconnaissance du travail effectué dans la formation et l’accompagnement de ses jeunes pensionnaires.
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