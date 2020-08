Grogne au sein de la police: Aly Ngouille Ndiaye et les hautes autorités désamorcent la bombe

La grogne des agents de police des 33e, 34e, 35e et 36e promotions n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Dépassés en grade par leurs cadets de la 37e promotion, ils vont bénéficier d'une réparation de la part des hautes autorités, qui ont reçu des injonctions du ministre de l'Intérieur, si l'on en croit au journal L'Enquête.



Nos confrères indiquent qu'une solution sera trouvée et applicable, au plus tard dans une semaine, pour tous les agents concernés de ces quatre promotions précitées. Juste le temps que les experts finissent leur travail, et que la hiérarchie transmette le dossier au ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qui va le déposer, à son tour, entre les mains de ses collègues en charge du Budget et des Finances. À noter que les agents de la 37e promotion vont garder leurs grades avec un échelon.



« Le ministre a donné des instructions fermes, dans ce sens, pour que, dans les plus brefs délais, nous puissions porter le grade de brigadier avec deux échelons. Ceci nous permettra d’avancer d’un grade par rapport à la 37e promo. Voilà ce qui a été décidé à ce stade. Nous restons à l’écoute par rapport à l’applicabilité », affirment les sources du journal.



Ce malaise trouve son origine en 2009, avec le décret d’application de la loi 2009-18 portant statut du personnel de police dans le cadre du nouveau code de la police nationale. En cause, l’article 91 qui prévoit les conditions de reclassement des anciens gardiens de poste dans le corps de la police.