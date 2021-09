Grosse arnaque de l’or à Dakar: un marabout et deux indicateurs arrêtés, un policier et un gendarme en fuite

La Brigade de recherche (Br) de la gendarmerie de Faidherbe a mis fin aux agissements d’une bande de faussaires qui ont grugé deux commerçants à hauteur de 53 millions F Cfa dans une fausse vente d’or. Les mis en cause : un marabout, un gendarme, un policier et deux indicateurs de police. Trois d’entre eux sont tombés et les autres sont en fuite.



Dépeint comme un champion en escroquerie, le marabout, cerveau de la bande, a été le premier à être arrêté. Tombé au moment où il ne s’y attendait pas, le marabout qui s’est présenté aux enquêteurs sous le nom de Serigne Djily Fall, a été déféré au parquet hier, lundi. Deux de ses présumés complices, Mamadou Diagne (32 ans) et Cheikh Ahmet Tidiane Bâ (28 ans), respectivement indicateur de la brigade de Pikine et de la police de Nimzatt de Guédiawaye, ont été aussi interpellés.



L'enquête ouverte par la Br de Faidherbe a révélé une présumée implication d’un policier du nom de Issa Faye, en service à la Sûreté urbaine (Su) et de Pape Ndongo Niang, gendarme au Gp Front de terre.



Ces derniers sont accusés d’être entrés en action lors d’un rendez-vous entre le marabout et ses "proies", des commerçants, dans un appartement à Ouest Foire. De mèche avec Djily Fall, ils embarquent leur complice en l’accusant de trafic de drogue avant d’enfermer les commerçants dans une chambre.



Après avoir réussi leur opération frauduleuse, les présumés malfaiteurs se sont partagés le butin. Pris au piège par la Sr, une vive altercation oppose les deux camps. Le gendarme et le policier ont pris la fuite, tandis que les trois autres mis en cause ont été arrêtés sur place, livre L'Observateur dans sa parution de ce mardi.