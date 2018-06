Groupe C : la VAR et la Goal line technologie sauvent la France

Malmenés par une équipe australienne bien en place, les Bleus ne doivent leur salut qu'à l'arbitrage vidéo (VAR, sur le premier but par penalty) et la Goal line technologie (sur le deuxième but marqué par Paul Pogba).



Antoine Griezmann, auteur du premier but français, a été transparent comme la plupart de la ses partenaires. Didier Deschamps et ses joueurs sont bien heureux de sortir de ce premier match avec les trois points. Cependant, de véritables incertitudes planent sur la composition et le jeu d'équipe. Le trio Mbappé-Griezmann-Dembele n'a pas répondu aux attentes du sélectionneur, qui a fait entrer Fékir et Giroud à la place des deux derniers nommés