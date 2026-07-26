Nouveau parti de Diomaye : Ousmane Diagne assure qu’il s’agit d’un projet au-delà des camps

Le ministre chargé de l’Élevage, Ousmane Diagne, a défendu le concept de « patriotisme républicain » mis en avant par la nouvelle formation politique du président Bassirou Diomaye Faye. Il estime que cette expression ne vise aucun camp politique, mais traduit la volonté du chef de l’État de gouverner pour tous les Sénégalais.



Interrogé sur une éventuelle allusion à Pastef à travers l’expression « patriotes républicains », le ministre a rejeté cette interprétation.



« Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que ça a été extrêmement bien réfléchi. Parce qu'il ne faudrait pas que certains pensent, comme le dit le premier ministre Mohamed Amirlo, qu'ils ont le monopole du patriotisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un vrai patriot si on n'est pas un républicain », a-t-il déclaré dans l’émission « Grand Jury » de la Rfm de ce dimanche.



Selon lui, le patriotisme ne doit pas être associé à un seul parti politique. « Le patriotisme, ce n'est pas de choisir un camp ou de vouloir mettre un camp au-dessus des autres Sénégalais. Le président de la République a fait le pari de la République. Il a fait le pari du Sénégal. C'est pourquoi il a parlé du patriotisme républicain», a-t-il souligné.



« Il a façonné son parti »



Ousmane Diagne est revenu sur le parcours politique de Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il était secrétaire général de Pastef. Il rappelle que le chef de l'État a participé à l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire.



« Lors d'une interview que le président de la République a eue, accordée à certains médias de La Place, où il expliquait comment, en tant que secrétaire général de son ancien parti Pastef, il a installé ce parti un peu partout. Qu'il connaissait les secrétaires communaux, les secrétaires départementaux, personnellement. Qu'à chaque fois qu'il tendait la main à quelqu'un, il était capable de prononcer son nom. Il a façonné son parti de par son énergie, de par son engagement», a indiqué Mr Diagne.



Avant d’ajouter que : « Il a revendiqué, il a dit, il a été un membre de ce parti-là, qu'il a contribué à façonner, à installer un peu partout au Sénégal, toutes les organisations, toutes les instances de ce parti-là. Il a participé à leur installation ».



Pour le ministre, cette implication explique le choix du président de créer aujourd'hui une nouvelle dynamique politique.

« Donc, si on devait dire, ça serait lui l'actionnaire majoritaire au sein de ce parti. Mais aujourd'hui qu'il s'est agi de se séparer de ce parti-là, c'est tout à fait normal que ce parti-là qu'il a créé, qu'il puisse récupérer une partie de ce parti-là et puis faire comprendre aux Sénégalais qu'on peut être patriote tout en restant républicain. Et ne pas seulement se ranger dans un camp », a-t-il précisé.



« Le patriotisme n'est pas l'apanage d'un camp »



Le ministre estime que certains responsables politiques ont voulu faire croire que le patriotisme appartenait à une seule formation politique. « Parce que c'est ce que certains ont voulu nous faire croire ces dernières années, que le patriotisme était l'apparnage d'un autre qu'il fallait appartenir à ce camp-là », a-t-il martelé.



« Le président est resté le même »



Répondant à ceux qui estiment que Bassirou Diomaye Faye aurait changé depuis son arrivée au pouvoir, Ousmane Diagne affirme le contraire. « Non, du tout. Le président Bassirou Diomayefaï est resté le même. C'est le président que les Sénégalais ont élu. Et il a prêté serment devant le peuple sénégalais. Dans son serment, il a promis d'être le président de tous les Sénégalais », a-t-il affirmé.



Selon lui, le chef de l'État a choisi de placer les intérêts du Sénégal au-dessus de ceux de son parti. « Quand, maintenant, le parti auquel il appartient cherche à faire de sorte qu'il défende plus les intérêts de son parti que les intérêts de la République du Sénégal, lui, il a préféré faire le pari du Sénégal. Il a choisi la République. Il a choisi le Sénégal au détriment d'un camp », a-t-il avancé.