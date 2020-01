Groupe H Éliminatoires Mondial 2022: 89 places d'écart entre le Sénégal et le Congo... son plus "sérieux adversaire"

De veilles connaissances que le Sénégal va affronter pour ces avant-dernières phases ds éliminatoires du Mondial Qatar 2022.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé, mardi 21 janvier 2020, au Caire, au tirage du deuxième tour des Eliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le Sénégal est logé dans le groupe H en compagnie du Congo, de la Namibie et du Togo.Vice-champion d'Afrique, le Sénégal trône au classement FIFA dans la zone Afrique et est placé à la 20e place mondiale. Parmi ses futurs adversaires du groupe H, le Congo Brazzaville est le mieux classé (89e), soit 69 places d'écart. Quant à la Namibie, elle occupe la 117 e place du classement mondial. Elle devance le Togo qui se retrouve 126e place du classement mondial.Le Sénégal et la Namibie se sont affrontés pour la première fois au mois de mars 2001, à l’occasion de la 1ére journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2001. Les « Lions » se sont imposés sur le score de quatre buts à zéro (4-0) à Dakar avant d’aller gagner leur ticket qualificatif à Windhoek au mois de juillet 2001 sur la marque de (5-0). Les deux pays se sont encore retrouvé en amical en 2008, dans le cadre des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations au Ghana. Le Sénégal l’avait également emporté sur la marque de 3 buts à 1, grâce à un doublé de Diomansy Kamara (10′ et 74′) et un but d’Henri Camara (84′). L’unique but Namibien a été inscrit à la 63ème minute par Brendell.A la 6ème et dernière journée des qualifications de la CAN 2017, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, marquait la quatrième confrontation de l’histoire entre les « Lions » du Sénégal et les « Braves Warriors » de la Namibie. Le Sénégal a été encore victorieux sur un score de (4-0). "Lions" et "Black Warriors" se sont rencontrés pour la dernière fois le 5 septembre dernier, dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN-2017. Aliou Cissé et ses poulains se sont imposés à Windhoek par 2 buts à 0 grâce à Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané.Le Sénégal et le Congo se sont affrontés à neuf reprises depuis 1964. Le bilan général est en faveur des « Lions » (quatre victoires). En matchs officiels, le Sénégal s'est imposé au 1er tour de la CAN 1968. Lors des éliminatoires combinés pour la CAN et la Coupe du monde de 2006, les « Lions » s'imposent à domicile et obtiennent le nul à Brazzaville. Ils se qualifient ainsi pour la CAN, mais pas pour la Coupe du monde. Et à la dernière rencontre, lors des éliminatoires de la Can 2019, Le Sénégal a dominé le Congo (2-0). Dès la 25e minute de jeu, les « Lions » passaient devant. Cafouillage dans la surface à la suite d’un corner et la balle rebondit sur Sidy Sarr et le milieu de terrain ne se fait pas prier pour fusiller le gardien congolais. Habib Diallo est venu par la suite doubler la mise à la 27e minute.Avec le Togo, c'est de mauvais souvenirs qui resurgissent. Le Sénégal, après un mauvais voyage sur Lomé, avait perdu (1-3) contre les Eperviers (2-ème journée) dans les préparatifs des éliminatoires du Mondial 2006 avant de concéder un nul (2-2) contre la même équipe à Dakar. « Ce voyage raté contre le Togo a permis la préparation de notre expédition de Lubumbashi » avait soutenu le technicien sénégalais Amara Troaré, adjoint auparavant de Guy Stéphan. " En 1994 , il y a un match où on a mené, le Togo a égalisé à la dernière minute . Ca nous a coûté notre qualification et l’histoire s’est répétée encore en 2006", se souvient Amara Traoré.