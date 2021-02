Guédiawaye : 2 redoutables bandes de malfaiteurs dont une femme, mises hors d’état de nuire

Deux (2) redoutables bandes de malfaiteurs qui écumaient les populations des quartiers de Wakhinane Nimzat et environnants, dans la banlieue dakaroise, ont été démantelées dans la nuit du 8 au 9 février 2021. Le Commissaire de police de Guédiawaye qui faisait le bilan des opérations ce mercredi, informe que les malfrats sont au nombre de onze (11) dont une femme.



Revenant sur les faits, le Commissaire Mandjibou Lèye explique que la police de Malika a mis la main sur la première bande, composée de 5 individus. Des couteaux, coupe-coupe, ont été saisis. Les agresseurs utilisaient une charrette pour y transporter leur butin.



La deuxième bande interpellée la même nuit, est composée de 6 agresseurs dont une femme présentée comme la copine du cerveau. Les malfaiteurs volaient entre 500.000 F Cfa et 1.800.000 F Cfa.



Selon le commissaire Lèye, le receleur, identifié, sera cueilli dans les prochaines heures. Déjà, des victimes se sont signalées et des plaintes déposées.